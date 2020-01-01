Афганістан: через напади талібів загинули принаймні 26 силовиків

Не менш ніж 26 бійців силових структур Афганістану загинули внаслідок нової хвилі нападів талібів на півночі країни, повідомили місцеві посадовці.

Ісламістський рух «Талібан» узяв відповідальність за всі ці напади, що сталися 31 грудня.

Зокрема, в провінції Кундуз загинули не менш ніж 10 силовиків і ще 4 були поранені внаслідок нападу на поліційний блокпост пізно ввечері того дня, повідомив голова ради провінції Юсуф Аюбі.

У провінції Балх таліби вбили 9 поліціантів, теж під час нападу на блокпост. Доля ще чотирьох наразі не відома, сказав голова ради цієї провінції Мохаммад Афзель Хадід.

А внаслідок іншого нападу того ж дня в перестрілці з талібами загинули 7 силовиків, за словами речника губернатора провінції Джавада Харірі. Він додав, що також були вбиті 10 талібів.

Раніше цього тижня рух «Талібан» заявив, що не має наміру оголошувати хоч тимчасове перемир’я.

«Останніми днями деякі засоби інформації публікували неправдиві повідомлення про припинення вогню… Факт полягає в тому, що Ісламський Емірат Афганістан (так таліби називають свою віртуальну державу – ред.) не має ніяких планів припиняти бойові дії», – заявили бойовики 30 грудня.

Таліби продовжують майже щоденні напади на афганських силовиків і військових США, а також урядовців Афганістану, хоча одночасно «Талібан» веде мирні переговори з посланцем США, що мають на меті дійти домовленості про завершення воєнного конфлікту в Афганістані.