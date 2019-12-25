Афганістан: таліби викрали 27 активістів руху за мир

Ісламістський рух «Талібан» в Афганістані викрав 27 активістів «Народного руху за мир» під час ходи за мир на заході країни, повідомили керівники руху і місцеві посадовці.

Як сказав лідер «Народного руху за мир», активістів викрали в районі Бала-Булук провінції Фарах, коли ті дісталися туди з сусідньої провінції Герат.

Депутат ради провінції Фарах на ім’я Дадулла Кані підтвердив ці дані. За його словами, поліція почала вистежувати викрадачів.

Самі таліби наразі не коментували цього інциденту.

Активісти проводили чергове коло маршів по всій країні, виступаючи за мир і вимагаючи від сторін конфлікту в Афганістані домовитися про припинення вогню.

Таким чином, повідомили в «Народному русі за мир», їхніх активістів викрали вже вчетверте. Попереднього разу це сталося в червні – тоді таліби затримали 25 членів руху. Їх відпустили через кілька днів.