В Афганістані після зірваного обміну заручників талібів убили двох прокурорів

В Афганістані невідомі застрелили двох прокурорів і поранили ще двох у подіях навколо зірваного обміну з талібами їхніх західних заручників на діячів ісламістів.

Як повідомив речник Генеральної прокуратури Афганістану Джамшид Расулі, прокурори в час нападу їхали на летовище Баграм під Кабулом, де на території військово-повітряної бази розташований спеціальний центр утримання «Парван», у якому перебувають чільні діячі ісламістів – руху «Талібан» і споріднених із ним угруповань.

Там, зокрема, утримують Анаса Хаккані, молодшого брата Сіраджуддіна Хаккані, нинішнього провідника войовничої «Мережі Хаккані». Його і ще двох чільних талібів мали обміняти 15 листопада на американця й австралійця, які перебувають у заручниках у талібів. Цей обмін зірвався.

Як сказав речник президента Афганістану Ашрафа Гані Седік Седіккі, всі троє в’язнів далі перебувають в урядовому ув’язненні. Він не пояснював, що пішло не так із обміном.

За словами речника, уряд Афганістану нині «перебуває в процесі перегляду обмінів ув’язненими і ухвалить рішення, що буде ґрунтуватися на національних інтересах країни».

Таліби заявили 15 листопада, що їхніх трьох в’язнів не доставили в місце й час, узгоджені на переговорах зі США.

Як сказав тоді речник талібів, двоє професорів Американського університету Афганістану в Кабулі, нині 60-річний американець Стівен Кінґ і 48-річний австралієць Тімоті Вікс, викрадені ще в серпні 2016 року, далі перебувають у їхніх руках.

Агентство «Ройтерз» того ж дня процитувало неназваного посадовця уряду Афганістану, який без подробиць заявив, що обмін відклалений.

За тим повідомленням агентства, таліби казали, що їхніх в’язнів мали доставити літаком до Катару, але натомість повернули назад до в’язниці в Баграмі. Афганський посадовець, зі свого боку, сказав тоді, що «їх доставлять до Катару під наглядом США».

«Мережа Хаккані», відома особливо жорстокими нападами в Афганістані, фактично є частиною ісламістського руху «Талібан».