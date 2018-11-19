В Африці та Азії спостерігається найбільш серйозна «туалетна криза» – WaterAid

В Африці та Азії спостерігається найбільш серйозна «туалетна криза», повідомили учасники кампанії WaterAid.

За їхніми даними, бідні країни у всьому світі зіштовхуються з небезпечною нестачею туалетів. За оцінками експертів, одна з п’яти початкових шкіл і одна з восьми середніх шкіл у світі не мають туалетів.

Загалом близько 4,5 мільярдів людей на планеті не мають доступу до гідних санітарних умов. В ООН кажуть, що близько 2,5 мільярдів людей взагалі не мають доступу до туалету, що змушує багатьох задовольняти фізіологічні потреби на вулицях, у кущах, річках та інших водоймах.

344 мільйони дітей в країнах Африки на південь від Сахари не знають що таке домашній туалет і це робить їх вразливими до діареї та інших інфекцій, які передаються через воду.

Серед визначених у 2015 році цілей ООН – забезпечити доступ до безпечного туалету на планеті до 2030 року. Ініціатори кажуть, що досягти цього буде складно без фінансових вливань урядів та компаній.

19 листопада у світі відзначають Всесвітній день туалету.

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