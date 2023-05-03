Студент у Миколаєві здавав РФ позиції ЗСУ – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про затримання 20-річного студента одного з вишів у Миколаєві, який, відправляв РФ дані про дислокацію та переміщення особового складу підрозділів ЗСУ.

Згідно з повідомленням ОГП, юнак підозрюється у «поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану».

«За даними слідства, миколаєвець вступив у контакт з представником держави-агресора. Маючи проросійські погляди, він передавав через месенджер текстові повідомлення про місця розташування особового складу ЗСУ на території міста. Крім того, надавав координати їх точного місцезнаходження. За це юнак отримував грошові кошти», – йдеться в повідомленні.

Наразі хлопець перебуває під вартою, чи визнає свою провину – не повідомляється. Досудове розслідування триває.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.