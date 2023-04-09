Акторку Лію Ахеджакову звільнено з театру, де вона грала понад 40 років – ЗМІ РФ

Російський театр «Соврємєннік» підтвердив звільнення відомої акторки Лії Ахеджакової. Як повідомили в суботу російські державні ЗМІ, Ахеджакова написала заяву «за власним бажанням» і з 5 квітня більше не працює у закладі.

Ахеджакова повідомляла про звільнення з «Соврємєнніка» ще в березні. Тоді керівництво театру вирішило прибрати з репертуару виставу, в якій вона грала одну з головних ролей. Керівництво пояснило акторці, що постановку буцімто прибрали через листи глядачів, які засуджували антивоєнну позицію Ахеджакової.

«Соврємєннік» тоді звільнення арторки не коментував і називав причиною скасування вистави погане самопочуття Ахеджакової. Акторка це не підтвердила, заявивши, що «дуже хотіла грати».

Ахеджакова повідомила, що після відходу з театру, в якому вона працювала з 1977 року, продовжить займатися гастрольною діяльністю та залишиться жити в Росії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада почала переслідувати тих діячів культури, які виступили проти війни. Режисери, актори, музиканти та художники зіткнулися з неможливістю займатися професійною діяльністю в Росії, чимало з них покинули країну.