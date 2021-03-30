Amnesty International очолила Аньєс Калламар

Правозахисну організацію Amnesty International очолила француженка Аньєс Калламар. У понеділок, 29 березня, вона вступила на посаду генерального секретаря організації на чотирирічний термін, повідомило Міжнародне французьке радіо.

Раніше вона займала пост спеціального доповідача ООН з позасудових страт. Зокрема, Калламар розслідувала вбивство в 2018 році в Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Попередницею Калламар на посаді генерального секретаря AI була Джулія Верхаар з Нідерландів.

Аньєс Калламар працювала у Amnesty International з 1995 по 2001 рік.