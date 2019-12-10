Запоріжжя долучилося до організованого Amnesty International «Марафону написання листів-2019»

10 грудня у Запорізькому обласному центрі молоді відбувся захід зі збору підписів у рамках щорічної ініціативи міжнародної правозахисної організації Amnesty International «Марафон написання листів-2019». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Організатори акції ознайомили запорожців з історіями людей, на чий захист цьогоріч збирають звернення по всьому світі. Одна з представлених на марафоні історії належить українці Оксані Мамченко, яка з дітьми потерпає від домашнього насильства з боку її колишнього чоловіка.

«Минулі роки були успішні історії. Amnesty International підтримувало Олега Сенцова і ще двох політв’язнів. Власне, Олег – на волі. І Олександр Кольченко також був одним з тих, кого Amnesty International підтримувало в рамках «Марафону написання листів». Мені здається, що після того, як були звільнені саме люди, які представляють Україну, то ти відчуваєш, що твій підпис дійсно рятує. Ти доклав маленьке зусилля – поставив підпис в петиції електронній або вживу, але тим неменше ти зробив велику справу, ти став на захист прав людини і ти, власне, намагаєшся таким чином передати своє співпереживання людині, чиї права порушуються. І ця правозахисна акція дозволяє тобі стати на хвилинку активістом і проявити свою громадську позицію», – розповіла організаторка заходу Ганна Дворна.

В рамках заходу також відбувся показ англомовного документального фільму, присвяченого проблемі дотримання прав людини «No human is illegal» («Жодна людина не є нелегальною»).

Збір підписів в рамках марафону триватиме до 16 грудня. За словами організаторів, відповідні петиції можна буде упродовж цього часу підписати у обласному центрі молоді, обласній науковій універсальній бібліотеці та обласній філії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Ідея щорічного марафону полягає в тому, що мільйони людей у всьому світі одночасно надсилають листи на захист жертв порушень прав людини, вимагаючи від урядів відповідних держав вжити заходів для виправлення ситуації. Цього року в рамках марафону відібрано історії восьми людей, на захист яких підписують петиції