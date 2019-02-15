Авіакомпанія Air India відновлює прямі рейси до Іраку після 30 років перерви. 14 лютого перший рейс перевіз шиїтських паломників до святинь іракського міста Ен-Наджаф.

Літак відправився з північно-східного міста Лакхнау, столиці індійського штату Уттар-Прадеш. В Іраку його зустрічали місцеві посадовці.

Ен-Наджаф розташований у 150 кілометрах на південь від Багдада. Серед тамтешніх пам’яток – мечеть імама Алі, зятя пророка Магомета.

Перельоти до Іраку були зупинені багатьома компаніями через збройний конфлікт та санкції під час правління Саддама Хусейна й безпорядки та нестабільність. Багато з них не відновили перельоти й до сьогодні.