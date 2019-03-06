Ліга чемпіонів: «Аякс» на виїзді забив чотири голи «Реалу» й вийшов в 1/4 фіналу

Нідерландський «Аякс» обіграв на виїзді іспанський «Реал Мадрид» та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Амстердамці перемогли з рахунком 1:4.

Перший матч між командами відбувся 13 лютого й закінчився перемогою «Реала» - 1:2.

У попередніх п’ятьох сезонах «Реал» чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

В іншій грі англійський «Тоттенгем» із рахунком 0:1 переграв у німецькому Дортмунді місцеву «Боруссію». Матч у Лондоні також завершився перемогою команди з Англійської прем’єр-ліги (3:0).