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01 вересня 2020, Київ 15:33
Новини | Події

Найбільше за всю історію: до Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного зараховано 870 курсантів

до академії вступили 870 курсантів, зокрема, понад 100 жінок

Сьогодні 870 молодих людей стали курсантами Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З них 166 мають військовий досвід, проходили службу у бойових частинах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

День знань розпочався із вшанування пам’яті загиблих випускників академії. На стеллі-пам’яті викарбувані 66 імен.

«Я з 2016 перебував на контракті у Збройних силах України. Для подальшої кар’єри, розвитку вирішив стати офіцером. Воював у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Був у Луганській і Донецькій областях. Для мене прикладом є мій командир бригади, полковник Василь Зубанич (Герой України, – ред.). Він підписував мені рапорт для вступу і при цьому сказав, щоб я показав достойні результати і повертався назад», – каже сержант Віталій Габіцький, курсант Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Начальник академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук наголосив, що цьогорічний набір в академію – найбільший за всю історію.

«Найвищий конкурс був на факультет бойового застосування, тобто механізованих підрозділів чи, як кажуть у народі, піхота. На одне місце подавались 3-4 людини. Це справді для мене велике подивування було. Загалом у вступній кампанії взяло участь 2800 людей. Ми відібрали найкращих і зробимо з них гідних офіцерів, які будуть захищати нашу батьківщину. Переважна більшість наших випускників проходить службу у бойових частинах. Незважаючи на те, що сьогодні в Україні війна, молодь патріотична», – зазначив генерал-лейтенант.

На різні військові спеціальності вступили понад 100 жінок і це теж рекорд. Бо у попередні роки курсантами академії ставало утричі менше жінок.

Цього року через пандемію курсанти приймали присягу на вірність Україні не у День знань, а трішки раніше на військовому полігоні після первинної військової підготовки. Не були присутні на урочистостях сьогодні батьки курсантів, оскільки дотримались карантинних вимог.

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