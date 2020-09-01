Найбільше за всю історію: до Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного зараховано 870 курсантів

Сьогодні 870 молодих людей стали курсантами Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З них 166 мають військовий досвід, проходили службу у бойових частинах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

День знань розпочався із вшанування пам’яті загиблих випускників академії. На стеллі-пам’яті викарбувані 66 імен.

«Я з 2016 перебував на контракті у Збройних силах України. Для подальшої кар’єри, розвитку вирішив стати офіцером. Воював у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Був у Луганській і Донецькій областях. Для мене прикладом є мій командир бригади, полковник Василь Зубанич (Герой України, – ред.). Він підписував мені рапорт для вступу і при цьому сказав, щоб я показав достойні результати і повертався назад», – каже сержант Віталій Габіцький, курсант Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Начальник академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук наголосив, що цьогорічний набір в академію – найбільший за всю історію.

«Найвищий конкурс був на факультет бойового застосування, тобто механізованих підрозділів чи, як кажуть у народі, піхота. На одне місце подавались 3-4 людини. Це справді для мене велике подивування було. Загалом у вступній кампанії взяло участь 2800 людей. Ми відібрали найкращих і зробимо з них гідних офіцерів, які будуть захищати нашу батьківщину. Переважна більшість наших випускників проходить службу у бойових частинах. Незважаючи на те, що сьогодні в Україні війна, молодь патріотична», – зазначив генерал-лейтенант.

На різні військові спеціальності вступили понад 100 жінок і це теж рекорд. Бо у попередні роки курсантами академії ставало утричі менше жінок.

Цього року через пандемію курсанти приймали присягу на вірність Україні не у День знань, а трішки раніше на військовому полігоні після первинної військової підготовки. Не були присутні на урочистостях сьогодні батьки курсантів, оскільки дотримались карантинних вимог.