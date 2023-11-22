У РФ проти екстренера збірної Дагестану з кікбоксингу порушили справу через участь у війні на боці України

Проти колишнього головного тренера збірної Дагестану з кікбоксингу Ахмада Ахмедова порушили кримінальну справу про держзраду (стаття 275 КК). Його підозрюють в участі у бойових діях на боці Збройних сил України, повідомляють російські медіа.



Ахмад Ахмедов – заслужений тренер Росії. Серед його вихованців, за даними РБК, 16 чемпіонів світу та Європи. У 2017 році він переїхав до України, де тренував збірну країни з кікбоксингу та був призначений президентом федерації професійного кікбоксингу «К-1». Він також є президентом Всеукраїнського конгресу народів Дагестану. Ахмад Ахмедов має громадянство Росії.



У листопаді минулого року Ахмедов в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну записався до добровольчого батальйону «Хорт», згодом воював в Луганській області.



У жовтні 2022 року, коли було створено Дагестанський добровольчий батальйон імені імама Шаміля, Ахмедов став замкомандиром підрозділу.