Ахметов вилетів до Женеви, але обіцяє повернутися – речниця

Літак олігарха Ріната Ахметова вилетів з України у напрямку Швейцарії. У коментарі Радіо Свобода речниця Ахметова Анна Терехова підтвердила, що на борту перебуває і сам олігарх. Таку інформацію вона надала після того, як Радіо Свобода попросило прокоментувати дані сервісу FlightRadar, оприлюднені раніше журналістом видання «Українська правда» Михайлом Ткачем.

«Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей). Але за перших ознак реальної загрози, він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями», – прокоментувала Терехова для Радіо Свобода.

13 лютого видання «Українська правда» повідомило, що Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого Ахметов повернувся до України та перебував у Маріуполі.