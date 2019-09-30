Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Вересень 2019, Київ 22:56
Новини | Політика

Аксьонов не буде головою уряду анексованого Криму – ЗМІ

Сергій Аксьонов

Дивитись коментарі

Російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов вирішив відмовитися від суміщення посад голови Криму та керівника уряду. Як повідомляє близьке до окупаційної влади Криму видання «Кримінформ», це випливає з порядку засідання російського парламенту Криму 1 жовтня.

Повідомляється, що Аксьонов вніс на розгляд російського парламенту Криму кандидатуру Юрія Гоцанюка для призначення на посаду голови уряду. Це питання депутати розглянуть на засіданні у вівторок.

Зараз Гоцанюк очолює російський уряд Криму в статусі виконувача обов’язків віцепрем’єра, цей пост він зайняв після переобрання Аксьонова главою Криму 20 вересня.

20 вересня на сесії кримського парламенту Аксьонова переобрали на новий п’ятирічний термін главою Криму.

8 вересня російська влада провели в Криму і Севастополі вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад. У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори в Криму і Севастополі та закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» проведення цих виборів.

Європейський союз не визнає проводення 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимними російські вибори в Криму і Севастополі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG