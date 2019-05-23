Родичі російського керівника окупованого Криму мають елітну нерухомість у Москві – ЗМІ

Видання The Insider опублікувало розслідування про збагачення родичів російського керівника анексованого Криму Сергія Аксьонова.

Згідно з останньою декларацією Аксьонова, у нього немає ні квартири, ні машини, лише кілька об'єктів у користуванні – земельна ділянка та житловий будинок у Сімферополі. Дохід Аксьонова за рік склав 3 мільйони рублів (це близько 1,2 мільйона гривень).

На відміну від Аксьонова, його дружина має три квартири і дев’ять нежитлових приміщень, її дохід складає майже 13 мільйонів рублів (близько 5,2 мільйона гривень).

Видання The Insider з’ясувало, що будинок у Сімферополі площею 577 квадратних метри, який подружжя Аксьонових орендує, записаний на тещу чиновника Людмилу Добриню. На неї ж оформлене інше майно, з’ясувало видання. Це квартира площею 234 квадратних метри в елітному житловому комплексі на Пречистенській набережній у Москві. The Insider оцінив мінімальну вартість квартири в 400 мільйонів рублів (близько 160 мільйонів гривень).

The Insider також знайшов бізнес, який належить зятю Аксьонова, Кирилу Манусову і його родичам. Це компанія «Преміум трейд». Вона займається здачею в оренду торгових приміщень, які, пише видання, «дістаються близьким глави Криму прямо з держвласності». Приміщення виділяє Міністерство майнових і земельних відносин республіки Крим.

Родичам Аксьонова також належить ще кілька фірм, які отримують вигідні держконтракти. Одна з цих фірм отримала у володіння об’єкт культурної спадщини кінця XIX століття, будинок купця Чирахова. Це одна з найбільш відомих туристичних визначних пам'яток Сімферополя.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».