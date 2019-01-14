Нацбанк випускає монету до 100-річчя Акта Злуки

Національний банк України із 17 січня вводить в обіг монету номіналом п’ять гривень до 100-річчя Акту Злуки, повідомила прес-служба регулятора.

«Присвячена урочистому проголошенню акта про об`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. 22 січня 1919 року в урочистій обстановці на Софійському майдані в Києві відбулася подія, що стала підсумком відповідного підготовчого процесу, – було проголошено Акт Злуки, акт об'єднання українських земель», – зазначили в НБУ.

На аверсі монети розміщений малий державний герб України, у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова композиція з абревіатур УНР та ЗУНР, літери яких декоровані орнаментами.

На реверсі на дзеркальному тлі розміщений фрагмент Акта Злуки.