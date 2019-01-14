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15 Січень 2019, Київ 00:33
Новини | Економіка

Нацбанк випускає монету до 100-річчя Акта Злуки

НБУ вводить монету номіналом п'ять гривень

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Національний банк України із 17 січня вводить в обіг монету номіналом п’ять гривень до 100-річчя Акту Злуки, повідомила прес-служба регулятора.

«Присвячена урочистому проголошенню акта про об`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. 22 січня 1919 року в урочистій обстановці на Софійському майдані в Києві відбулася подія, що стала підсумком відповідного підготовчого процесу, – було проголошено Акт Злуки, акт об'єднання українських земель», – зазначили в НБУ.

На аверсі монети розміщений малий державний герб України, у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова композиція з абревіатур УНР та ЗУНР, літери яких декоровані орнаментами.

Аверс монети до 100-річчя Акта Злуки
Аверс монети до 100-річчя Акта Злуки

На реверсі на дзеркальному тлі розміщений фрагмент Акта Злуки.

Реверс монети до 100-річчя Акта Злуки
Реверс монети до 100-річчя Акта Злуки

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