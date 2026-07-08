Кілька сотень людей вимагали звільнення голови Деснянської РДА Бахматова через конфлікт із ветеранами та Алею Героїв

Кілька сотень людей зібралися 8 липня біля будівлі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Учасники акції, серед яких ветерани, військовослужбовці, родини загиблих захисників України, волонтери та місцеві жителі, вимагали звільнення голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Відповідне звернення до президента Володимира Зеленського під час акції підписали близько 250 людей.

Організатором заходу виступила Спілка ветеранів російсько-української війни Деснянського району.

У зверненні учасники акції заявили про «відсутність конструктивного діалогу» між керівництвом району та ветеранами, військовими, родинами загиблих і громадою. Також вони звинуватили керівництво РДА у нехтуванні принципами відкритості та прозорості, а окремі рішення назвали такими, що підірвали довіру до адміністрації.

За словами голови Спілки ветеранів російсько-української війни Деснянського району Олега Бачі, конфлікт із районною владою триває вже кілька місяців.

«У січні цього року представник адміністрації довів до нас, що буде демонтована Книга пам’яті – інтерактивна дошка – у зв’язку з ремонтом. І перенесено її в інше місце. Не погоджено з нами. Практично з цього все й почалося. Потім пішло блокування входу для нас. Не дозволяли зайти до приміщення, потім двері до нашого кабінету зламали люди в балаклавах», – сказав він.

Однією з головних тем акції стало відкриття Алеї Героїв у Деснянському районі 30 червня. Протестувальники стверджують, що реалізований меморіал суттєво відрізняється від проєкту, який раніше демонстрували родинам загиблих військовослужбовців.

«Казали: «Це вам подобається? Це всім подобається». І зовсім інше! Кольорові портрети, потім залізні, що не вигорають. А що поставили?!» – розповіла мати загиблого військовослужбовця Світлана.

Ветеран і син загиблого військовослужбовця Олександр Гушель заявив, що його родина, побачивши, якою буде алея насправді, хотіла відмовитися.

«Мама писала заяву, щоб батька розмістили у другій черзі. А потім ми побачили, що його без нашої згоди вже розмістили. І ще й використали фотографію, яку ми не обирали. Хоча нам обіцяли, що її замінять», – сказав він.

Учасники акції також заявили, що рішення щодо меморіального простору ухвалювалися без належного громадського обговорення та без врахування позиції більшості родин загиблих захисників.

До протестувальників із будівлі районної адміністрації ніхто не вийшов.

Радіо Свобода звернулося по коментар до голови Деснянської РДА Максима Бахматова. Його речниця повідомила телефоном, що посадовець перебуває на засіданні Київської міської державної адміністрації і не може поспілкуватися з журналістами.

Раніше у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода щодо Алеї Героїв у Деснянській РДА повідомили, що меморіал збудували за гроші меценатів без використання бюджетних коштів. Також в адміністрації стверджують, що проєкт обговорювали в індивідуальному порядку з родинами загиблих військовослужбовців і ветеранами Деснянського району.