У Львові вимагали відновити навчання у школах

У Львові невелика група батьків, чиї літи вчаться у приватних школах і державних, зібрались на акцію «Пустіть дітей до школи!», вимагаючи від міської влади відновити навчання у тих школах, де колектив вакцинований на 100%, а також із контролем за дотриманням соціальної дистанції, гігієнічних норм та маскового режиму.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, біля міської Ратуші учасники акції поставили шкільні парти, за якими ніхто не сидів.

«Я мама першокласника. Торік дитина мала йти в школу. Але, оскільки почався карантин, дитина залишилась надовше у садочку. Цьогоріч у школі провчився півтора місяці і його відправили на примусові канікули, а зараз на дистанційне навчання. На жаль, молодша школа не може вчитись онлайн. Хтось із батьків має бути поруч і займатися дитиною, тобто не може працювати. Є сім’ї, де по троє дітей і не всі можуть мати стільки гаджетів. Я вакцинована, наші вчителі вакциновані. Працюють ресторани, громадський транспорт, крамниці, а школи – ні», – розповіла Радіо Свобода Анастасія Карп’як, мама двох дітей.

Також батьки дітей, які навчаються у школах Львова, створили петицію, в якій просять повернути всім дітям право на здобуття освіти і відновити навчальний процес. Адже ще за тиждень до внесення Львова у «червону» зону школи і позашкілля відправили на дострокові канікули, а з 1 листопада перевели на дистанційне навчання, наголошують батьки. А це, за їхніми словами, суперечить змінам до постанови Кабінету міністрів і численних рекомендацій UNICEF не закривати школи.

«Навчання онлайн ускладнює становище родин із соціально незахищених верств населення, в яких немає матеріальної можливості забезпечити дітей відповідними засобами: інтернетом та смартфоном, планшетом, комп’ютером. Кожен день відсутності доступу до школи лише поглиблює соціальну нерівність у можливості отримання освіти і для дітей з особливими освітніми потребами», – мовиться у петиції.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який вийшов до учасників акції, повідомив, що міська комісія ухвалить рішення про відновлення роботи шкіл, залежно від статистики захворюваності, зокрема і серед учнів.

«Специфіка нового штаму в тому, що він більше вражає дітей. Збільшилось число дітей з пневмоніями у лікарнях. Львів запровадив жорсткіші обмеження. Динаміка поширення була більша. Обмеження щодо дітей дало свій результат. Ми готові відкривати початкову школу, має впасти динаміка захворюваності. Ситуацію моніторимо щодня. Динаміка зберігається висока», – говорить заступник міського голови Андрій Москаленко.

Із 30 жовтня Львів і Львівська область перебувають у «червоній зоні». Запроваджені карантинні обмеження. Промислові крамниці, а також ресторани, кав’ярні, бари працюють для клієнтів, які мають сертифікат про повну вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест чи експрес-тест, довідку про нещодавно перенесену хворобу. У місті створили мобільні групи, які стежать за дотриманням карантинних правил.

За останню добу у Львівській області підтведжені близько 1200 нових випадків COVID-19. Померла 41 людина. 21 – мешканець Львова.

23% дорослого населення області отримали повну вакцинацію, 34% – першу дозу.