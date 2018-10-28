Кількасот людей у Києві вимагали виборчої реформи

Близько 300 людей у Києві 28 жовтня вийшли на мітинг за проведення виборчої реформи. Більшість присутніх прийшли з прапорами політичних партій – Народного руху України, «Громадянської позиції», «Аграрної партії» , Всеукраїнського об’єднання «Свобода», «Сила людей» та інших. З парку Шевченка колона учасників мітингу рушила до Майдану Незалежності, де провела віче.

Учасники вимагали невідкладного ухвалення у другому читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1), що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

Активісти та політики понад рік виходили на масові акції на підтримку ухвалення Виборчого кодексу. Остання до сьогоднішньої акція, під час якої активісти блокували депутатам Верховної Ради виходи з парламенту, відбулася 16 жовтня.