Російський суд засудив відомого башкирського активіста до 9 років ув’язнення

Центральний окружний військовий суд в російській Самарі 24 серпня засудив відомого башкирського активіста Айрата Дільмухаметова до дев’яти років колонії суворого режиму. Як повідомляє Idel.Реалії, проєкт Радіо Свобода у регіоні Середньої Волги, йому також заборонено займатися діяльністю, пов’язаною з адмініструванням сайтів і розміщенням інформації на них протягом трьох років.

Дільмухаметова визнали винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії, пропаганді тероризму, публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності і її фінансуванні.

Сторона обвинувачення стверджувала, що активіст у відеозверненні до опозиційного Форуму вільної Росії в інтернеті буцімто виступав із закликами «до створення нової федерації» і висловлював таку думку в ефірі радіостанції «Ехо Москви» в Уфі» у травні 2018 року. Суд назвав «виправданням тероризму» виступи Дільмухаметова на захист засуджених членів релігійної організації «Хізб-ут-Тахрір», визнаної в Росії екстремістською і забороненої на її території.

Російська правозахисна органіщзація «Меморіал» в квітні 2019 року назвала Айрата Дільмухаметова політв’язням. Сам він вважає себе жертвою політичного переслідування.

Це вже третій овинувачувальний вирок для Дільмухаметова. У березні 2015 року Айрат Дільмухаметов був засуджений до трьох років позбавлення волі за звинуваченням в «публічних закликах до тероризму». Раніше, в 2011 році, Дільмухаметова засудили до позбавлення волі на шість років в колонії-поселенні за «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності».