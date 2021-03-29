У Києві затримали трьох підозрюваних у вбивстві громадського активіста – прокуратура

Правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні і вбивстві громадського активіста і добровольця в Києві, повідомила пресслужба київської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 зазначені особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі і наносили удари в різні частини тіла. Після цього в напівпритомному стані чоловіка силою посадили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі кажуть: слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт з цими особами.

«Ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати. У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині. В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм», – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають, встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Наразі трьом затриманим повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, додали у прокуратурі.

Додаткової інформації про загиблого активіста і добровольця у прокуратурі не вказують. У ЗМІ раніше повідомляли, що йдеться про Олександра Мандича.