Справу про побиття активіста й журналіста Новохатька розгляне ЄСПЛ

Справу, пов’язану з побиттям журналіста й громадського активіста з Дніпра Всеволода Новохатька, розгляне Європейський суд з прав людини. Про це у п’ятницю повідомив Радіо Свобода сам Всеволод Новохатько.

Він зазначив, що звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на порушення його прав: кримінальне провадження щодо його побиття, яке сталось понад два роки тому, досі не розслідуване.

«ЄСПЛ підтвердив отримання моєї скарги на порушення прав у справі щодо нападу на мене, саботажу розслідувань правоохоронцями та ряду інших порушень», – повідомив активіст.

Справу про напад на активіста двічі закривали. Уперше він через суд домігся її поновлення, вдруге, 2020 року, – домігся відкриття нової справи щодо осіб, яких вважає організаторами нападу, розповів Новохатько.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до поліції, аби дізнатись позицію правоохоронців.

У травні 2018 року в Дніпрі було скоєно напад на громадського активіста і редактора «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька.

За його словами, група молодиків чекала на нього неподалік від будинку. Потерпілий пов’язує інцидент зі своєю журналістською діяльністю, зокрема з публікаціями в ЗМІ, пов’язаними з критикою дій правоохоронних органів. Справу щодо нападу відкрили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження.