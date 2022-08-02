Президент США оголосив про ліквідацію в Афганістані лідера «Аль-Каїди»

Президент США Джо Байден заявив, що лідер «Аль-Каїди» Айман аз-Завахірі, один із найбільш розшукуваних терористів у світі, був убитий 30 липня під час удару безпілотника США в Кабулі.



«Тепер справедливість відбулася, і цього лідера терористів більше немає», – сказав Байден у телезверненні 1 серпня.



Раніше Білий дім оголосив, що Сполучені Штати провели успішну операцію проти «важливої» цілі «Аль-Каїди» в Афганістані на вихідних. У Білому домі заявили, що жертв серед цивільного населення немає.



За даними AP та інших американських ЗМІ з посиланням на офіційних осіб, обізнаних із ситуацією, мішенню став лідер «Аль-Каїди» Айман аз-Завахірі, один із найбільш розшукуваних терористів у світі. Він керував терористичними нападами на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року разом із Усамою бен Ладеном, засновником Аль-Каїди.



Представники США заявили, що Сполучені Штати завдали удару з безпілотника по Кабулу 31 липня о 6:18 за місцевим часом. Розвідка США з «високою впевненістю» встановила, що вбитим був Завахірі, сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Інших постраждалих не було.



«Завахірі продовжував становити активну загрозу для американських громадян, інтересів та національної безпеки США», – сказав чиновник. – «Його смерть завдає значного удару по «Аль-Каїді» та знизить здатність угруповання діяти»

Речник очолюваного «Талібаном» уряду підтвердив, що 31 липня США завдали удару з безпілотника по резиденції в Кабулі. Він заявив, що правлячі ісламістські екстремісти рішуче засудили це як порушення «міжнародних принципів» і угоди 2020 року про виведення військ США.

Місцеперебування Завахірі тривалий час було таємницею. За останні роки кілька разів ходили чутки про смерть Завахірі, і давно повідомлялося, що він мав поганий стан здоров'я.