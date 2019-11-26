Албанія: унаслідок землетрусу загинули 4 людини, ще 150 травмовані

Щонайменше чотири людини загинули, ще 150 отримали травми унаслідок сильного землетрусу в Албанії в ніч на 26 листопада.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,4. Осередок поштовхів зафіксований у 30 кілометрах на північний захід від столиці Тірани на глибині 20 кілометрів.

Землетрус супроводжувався низкою афтершоків. Згідно з даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда одного з них сягала 5,3.

Через підземні поштовхи люди змушені були покинути свої домівки й вийти на відкритий простір.

За даними місцевих ЗМІ, зокрема, зруйнований ресторан у Дурресі, де армійські солдати допомагали людям вибратися із пошкоджених будинків. Щонайменше три багатоквартирні будівлі й станція розподілу електроенергії зазнали руйнувань у Тумані.

У вересні землетрус пошкодив сотні будівель в Албанії, яка розташована на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів і яка регулярно відчуває сейсмічну активність.