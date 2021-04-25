В Албанії відбуваються парламентські вибори після гострої передвиборчої кампанії.

Головними суперниками є нині владна лівоцентристська Соціалістична партія Албанії, лідер якої Еді Рама очолює уряд уже два терміни, і правоцентристська консервативна Демократична партія Албанії, яка була при владі в 2005–2013 роках, а відтоді є провідною опозиційною силою.

Рама прагне здобути третій термін як прем’єр-міністр і обіцяв, якщо його соціалісти не здобудуть більшості, піти з посади голови партії.

Йому нині протистоїть об’єднана коаліція демократів і ще десятка менших опозиційних партій. Лідер демократів Люльзім Баша, колишній мер столиці Тирани, який також у минулому обіймав кілька міністерських посад, заявляє, що Еді Рама за вісім років при владі не виправдав сподівань, і йому не можна давати більше шансів.

За опитуваннями, соціалісти мають більшу підтримку, ніж їхні суперники, – але велика кількість виборців заявляла, що ще не визначилася.

Усі партії обіцяють реформи, необхідні для вступу Албанії до ЄС – минулого року Брюссель погодився почати з Тираною переговори про членство.

Рама, художник і колишній баскетболіст, який став політиком, сподівається, що його популярність посилить масова кампанія вакцинації від COVID-19. Він обіцяє до кінця травня прищепити 500 тисяч албанців із загального числа мешканців країни в 2,8 мільйона.

Він також обіцяє економічні перетворення на ґрунті туризму, сільського господарства, енергетики і цифрової економіки.

Його супротивники, зі свого боку, обіцяють прискорити рух країни до ЄС, а економіку відродити завдяки допомозі малому бізнесові.

У перебігу передвиборчої кампанії суперники обмінювалися гострими заявами і взаємними звинуваченнями, втягнувши одного разу в суперечки й посла США – яка по тому заявила, що Вашингтон не підтримує жодну конкретну політичну силу в Албанії, а підтримує «право всіх громадян обирати вільно і мирно».

Організація з безпеки і співпраці в Європі, спостерігачі якої працюють на виборах, назвала ці вибори життєво важливим елементом «політичної зрілості країни».