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17 Березень 2019, Київ 00:32
Новини | Міжнародні

В Албанії між прихильниками опозиції і поліцією сталися сутички

Протестувальник у Тирані, 5 березня 2019 року

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Між прихильниками опозиції та поліцією в столиці Албанії Тирані в суботу сталися сутички під час антиурядової акції протесту. Бійки почалися, коли протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту, кидаючи димові шашки та інші предмети в поліцію. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і водяними пістолетами, щоб розігнати натовп.

Акції протесту в Албанії тривають з грудня минулого року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Еді Рамою у корупції і зв’язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем’єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.

Президент Албанії Ілір Мета, який перебуває з візитом в Азербайджані, закликав опозицію протестувати «мирно».

США і Європейський союз застерегли албанську опозицію не вдаватися до насильства, а сісти за стіл переговорів.

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