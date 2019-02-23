Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Лютий 2019, Київ 12:34
Новини | Міжнародні

Через вживання отруйного алкоголю в Індії померли понад 80 людей

Щонайменше 84 людини загинули, ще близько 200 госпіталізовані після вживання неякісного алкоголю

Дивитись коментарі

Щонайменше 84 людини загинули, ще близько 200 госпіталізовані після вживання неякісного алкоголю в північно-східному індійському штаті Ассам, повідомила влада 23 лютого.

«Кожні 10 хвилин ми отримуємо повідомлення про жертви з різних місць. Поки що близько 200 людей перебувають у лікарні, багато з них є в критичному стані», – заявив міністр охорони здоров’я штату Ассам Хіманта Бісва Сарма.

Нова трагедія сталася менш ніж через два тижні після того, як понад 100 людей померли від вживання отруйного алкоголю в північній Індії.

Смерть від незаконно виробленого алкоголю є поширеною в Індії, де багато хто не може дозволити собі сертифікованих спиртних напоїв.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG