Через вживання отруйного алкоголю в Індії померли понад 80 людей

Щонайменше 84 людини загинули, ще близько 200 госпіталізовані після вживання неякісного алкоголю в північно-східному індійському штаті Ассам, повідомила влада 23 лютого.

«Кожні 10 хвилин ми отримуємо повідомлення про жертви з різних місць. Поки що близько 200 людей перебувають у лікарні, багато з них є в критичному стані», – заявив міністр охорони здоров’я штату Ассам Хіманта Бісва Сарма.

Нова трагедія сталася менш ніж через два тижні після того, як понад 100 людей померли від вживання отруйного алкоголю в північній Індії.

Смерть від незаконно виробленого алкоголю є поширеною в Індії, де багато хто не може дозволити собі сертифікованих спиртних напоїв.