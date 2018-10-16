Українських братів-тенісистів Алексеєнків дискваліфікували довічно

Українських тенісистів, братів Гліба та Вадима Алексеєнків довічно дискваліфікували та зобов’язали сплатити штраф через вірогідну участь у договірних матчах та незаконні ставки. Про це 15 жовтня повідомила організація Tennis Integrity Unit, що проводила розслідування.

За її даними, у період із червня 2015 до січня 2016 року брати Алексеєнки брали участь у договірних матчах у Румунії, Росії, Німеччині та Туреччині і, за підсумками розслідування, самі ж, за участі посередника, робили ставки на результати цих поєдинків.

Дискваліфікація означає, що Алексеєнки більше не зможуть взяти участь в жодному авторитетному поєдинку. Крім того, спортсменів зобов’язали сплатити штраф по 250 тисяч доларів.

35-річні Гліб та Вадим Алексеєнки наразі не входять до першої тисячі тенісистів-професіоналів, відповідно до одиночного рейтингу.

Tennis Integrity Unit – організація, що проводить розслідування корупції і договірних матчів у професійному тенісі. Організація є спільною ініціативою провідних тенісних організацій і турнірів.