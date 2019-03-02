Помер лауреат Нобелівської премії з фізики Жорес Алфьоров, якому Україна заборонила в’їзд

У віці 88 років помер російський науковець, лауреат Нобелівської премії з фізики Жорес Алфьоров. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дружину Алфьорова, помер він минулої ночі у лікарні в Санкт-Петербурзі.

Про причину смерті не повідомляють.

Жорес Алфьоров народився в 1930 році у Вітебську. Став лауреатом Нобелівської премії з фізики (2000) за роботу в сфері напівпровідникових і лазерних технологій. Нагороду розділив з німцем Гербертом Кромером і американцем Джеком Кілбі. Був депутатом-комуністом в Держдумі Росії з 1995 року, віце-президентом Російської академії наук в 1991-2017 роках.

Торік Україна заборонила Алфьорову в’їзд на свою території через те, що він «неодноразово незаконно перетинав державний кордон України при в’їзді на окуповану територію Автономної Республіки Крим».