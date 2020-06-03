Алієв зобов’язав усіх азербайджанців носити маски в громадських місцях

Президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав закон, який зобов’язує громадян країни носити маски під час перебування в громадських місцях. Документ, який президент підписав 3 червня через кілька годин після того, як його затвердили законодавці, набирає чинності негайно.

Порушники регламенту будуть оштрафовані на 50 манатів (це близько 30 доларів), а посадові особи, які порушують закон, зобов’язані сплатити 100 манатів (60 доларів). Компанії та організації, які порушують закон, будуть оштрафовані на 200 манатів (120 доларів).

Штрафи подвоюються за повторні порушення.

Станом на 3 червня в Азербайджані зареєстровано 5 935 інфікованих, 71 людина померла від COVID-19. Населення країни становить майже 10 мільйонів людей. Це не найкритичніша ситуація в регіоні. У сусідній Вірменії з населенням майже 3 мільйони людей інфікованих уже понад 10 тисяч.