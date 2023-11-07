У Фінляндії арештували нерухомість пов’язаного з оборонним сектором підсанкційного ексурядовця РФ

Правоохоронці Фінляндії наклали арешт на нерухомість колишнього російського високопосадовця Бориса Альошина, ексзаступника голови уряду РФ, експрезидента «АвтоВАЗа», пов’язаного з оборонною промисловістю та авіагалузою. Про це повідомило фінське видання Yle. Також Альошин через компанію-посередника володіє аеропортом «Жуковський» неподалік Москви.

Повідомляється, що арешт наклали на запит Міністерства закордонних справ Фінляндії у вересні.

Заарештовано, зокрема, два об’єкти нерухомості вартістю 2,5 млн євро, які належать Альошину. Це земельні ділянки, розташовані неподалік міста Лонгвік. У правоохоронних органах не розкрили імені власника заарештованого майна, але його дані виявили журналісти агентства STT. Жодних власників, крім Альошина, на конфіскованих ділянках не зареєстровано.

На одній із ділянок, площею 1,6 га, за інформацією Yle, стоїть котедж. Цю ділянку, як зазначають фінські журналісти, Альошин придбав у 2020 році за понад 3 мільйони євро. Сусідню ділянку росіянин купив за 250 тисяч євро. На ньому, як стверджує агентство, Альошин хотів збудувати ще один котедж.

Борис Альошин із червня перебуває під санкціями ЄС: влада Євросоюзу вважає його причетним до анексії Криму та війни в Україні через зв’язки «в управлінні кількома російськими компаніями, які виробляють військову продукцію». Альошин також обіймає посаду голови ради директорів групи «Кронштадт», яка виробляє безпілотники «Оріон», які використовуються армією РФ.