Алієв підтвердив повідомлення про російсько-німецьку зустріч у Баку щодо війни в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 21 липня підтвердив повідомлення ЗМІ, зокрема The Times, про те, що в Баку нещодавно відбулася неформальна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і представників Росії, на якій обговорювалася війна в Україні.



Як повідомляють Bloomberg та азербайджанські ЗМІ, Алієв заявив про це на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.



«Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що секретна зустріч у Баку справді відбулася», – заявив Алієв. Він зазначив, що територія Азербайджану була використана для її проведення без відома влади країни.

При цьому Алієв наголосив: «Якщо ця зустріч була покликана сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо лише вітати це».

За словами Алієва, зустріч відбулася 12-14 липня. За повідомленнями ЗМІ, на ній обговорювалися можливі шляхи завершення війни в Україні. Подробиць цих обговорень немає. Самі ймовірні учасники зустрічі, як і російська влада, її не коментували.



Мерц, у свою чергу, заявив, що йому нічого невідомо про якусь зустріч, і що уряд Німеччини не має до неї жодного стосунку.



Times раніше писала про те, що з Німеччини на зустріч приїхали колишній глава адміністрації колишнього канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла і колишній керівник землі Бранденбург Маттіас Платцек, а до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду з прав людини при президенті Росії, і Віктор Зубков, колишній глава уряду, який обіймає посаду голови ради директорів «Газпрому».



За словами Алієва, зустріч відбулася 12-14 липня. За повідомленнями ЗМІ, на ній обговорювалися можливі шляхи завершення війни в Україні. Подробиць цих обговорень немає. Самі ймовірні учасники зустрічі, як і російська влада, її не коментували.





