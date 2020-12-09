У французьких Альпах розбився гелікоптер з рятувальниками, 5 загиблих

У французьких Альпах розбився гелікоптер з рятувальниками, загинули п’ятеро людей з шести, які перебували на борту.

Вижити вдалося тільки пілоту, який встиг катапультуватися, але він отримав серйозні травми.

Місцева влада повідомила, що гелікоптер виконував навчально-тренувальну місію.

На місце катастрофи у префектурі Савоя направили три гелікоптери, та вони не змогли дістатися туди через туман. Інша рятувальна група прямувала на місце аварії наземним транспортом.

Французька влада розслідуватиме аварію гелікоптера.

Президент Франції Емманюель Макрон у твітері висловив співчуття родинам загиблих.