Землетрус біля узбережжя Аляски викликав короткочасне попередження про цунамі

Землетрус магнітудою 7,2 бала викликав короткочасне попередження про цунамі на півдні Аляски ввечері 15 липня, але попередження було скасовано приблизно через годину, повідомляє АР з посиланням на органи моніторингу.



За даними Центру землетрусів Аляски, землетрус відчувався на Алеутських островах, півострові Аляска та в районі затоки Кука.



Згідно з відео, опублікованим у соціальних мережах, на Алясці сирени попередили про можливе цунамі та пізно ввечері відправили людей до укриттів.



Геологічна служба США написала в дописі в соціальних мережах, що землетрус стався за 106 кілометрів на південь від Сенд-Пойнта, штат Аляска, о 22:48. Спочатку повідомлялося, що магнітуда підземних поштовхів становила 7,4, але невдовзі була знижена до 7,2.



Національна метеорологічна служба США надіслала повідомлення про цунамі, заявивши, що землетрус стався на глибині 21 кілометр. Агентство скасувало попередження приблизно через годину.