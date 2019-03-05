В Алжирі відбуваються протести проти п’ятого терміну президента Бутефліки

Тисячі алжирців протестували 5 березня проти переобрання президентом Абделазіза Бутефліки. У столиці Алжиру сотні студентів скандували антипрезидентські гасла, виступаючи проти п’ятого терміну 82-річного глави держави. Вони вимагали перенесення виборів, призначених на 18 квітня, повідомляє агентство France Presse.

З 22 лютого десятки тисяч алжирців взяли участь у демонстраціях. Настільки масових акцій протесту в країні не було від часу Арабської весни 2011 року. Пік невдоволення настав після заяви Бутефліки, що він висунув свою кандидатуру на п'ятий термін.

Зараз президент Алжиру перебуває на лікуванні у Швейцарії, де, як повідомляють його лікарі, проходить регулярне медичне обстеження.

Опозиційні партії закликали 4 березня до застосування статті алжирської конституції, за якою посада президента може бути оголошена вакантною в разі, якщо стан здоров’я не дозволяє главі держави виконувати свої службові обов’язки. Опозиціонери закликали відтермінувати вибори, сформувати незалежний уряд і оголосити нові вибори через півроку, щоб за цей період написати проект нової конституції.