Американець О’Брейді самотужки перетнув Антарктиду на лижах

Американський спортсмен-екстремал Колін О’Брейді став першою в історії людиною, яка зуміла самотужки перетнути Антарктиду, повідомляє The Guardian.

Для того, щоб подолати півтори тисячі кілометрів, йому знадобилося 54 дні. Разом із собою О’Брейді тягнув сани зі спорядженням і провіантом.Для останнього марш-кидка приблизно на 130 кілометрів мандрівнику знаддобилося 32 години, розповів сам 33-річний спортсмен в Instagram.

Колін О`Брейді розпочав подорож через Антарктиду 3 листопада.