Американка планувала передати Росії надсекретні матеріали – Мін’юст США

Громадянка США Елізабет Ширлі планувала передати надсекретну інформацію для російського уряду. Ширлі визнала себе винною у незаконному зберіганні даних американського Агентства національної безпеки і викраденні власної дитини. Про це повідомляє Мін’юст США.

Елізабет Ширлі 46 років. Вперше вона отримала доступ до секретних даних у 1994 році під час служби у військово-повітряних силах. За свою військову кар’єру американка, зокрема, працювала в розвідці військово-морських сил, Пентагоні, займалася кібер-розслідуваннями. Вона неодноразово отримувала доступ до надсекретної інформації, розповіли у Мін’юсті.

Ширлі затримали у серпні 2019 року. За даними слідчих, у липні минулого року Ширлі разом зі своєю шестирічною дочкою поїхала в Мексику. При цьому американка проживала окремо від дитини – опікуном дівчинки є батько. З Мексики Ширлі планувала зв’язатися з російською владою та попросити притулку в країні, яка не екстрадує її в США. При собі у американки був документ з надсекретними даними про нацбезпеки США.

За даними Мін’юсту, у Мексиці Ширлі написала листа представника російської влади. У тексті повідомлялося про необхідність в терміновому порядку відправити з США предмети, пов’язані з її роботою, «перш ніж їх заберуть і знищать».

Ширлі загрожує до 10 років в’язниці за зберігання секретної інформації і до трьох років ув’язнення за незаконне вивезення дитини за межі США.