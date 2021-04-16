Грузія: двох чоловіків затримали за спробу продати радіоактивну рідину

У Грузії двох чоловіків затримали за спробу продати радіоактивну рідину.

Служба безпеки Грузії повідомила, що чоловіків затримали в Кутаїсі – адміністративному центрі регіону Імереті. Вони намагалися продати Америцій-241 – радіоактивний ізотоп америцію – за 300 тисяч євро.

Розслідування проводить департамент контррозвідки. Інші деталі справи невідомі.

З моменту розпаду Радянського Союзу у 1991 році грузинська влада кілька разів повідомляла, що викрила спроби продати радіоактивні матеріали.

Ситуація з безпекою радянських матеріалів для ядерної зброї та ядерних відходів уже кілька десятиліть турбує країни Заходу.