Антимонопольний комітет цікавить, як мобільні оператори винайшли «13-й місяць» для оплати

Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив 26 вересня, що розпочав дослідження питання підняття плати за послуги мобільного зв’язку шляхом встановлення розрахункового періоду оплати – 4 тижні.

АМКУ вказує на приклади тарифних планів усіх трьох провідних операторів мобільного зв’язку – «Київстар», Vodafone та «Лайфселл».

«У зв’язку з вищенаведеним, трьом операторам направлені вимоги Антимонопольного комітету України для з’ясування правомірності таких нововведень мобільних операторів та донесення їх змісту до абонентів», – ідеться в повідомленні.

Мобільні оператори все ще мають чинні тарифні плани, які передбачають оплату один раз на місяць і, відповідно, 12 разів на рік. Водночас перехід на нові тарифні плани, як правило, передбачає плату за 28 днів або 13 разів на один календарний рік.