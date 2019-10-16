У Таджикистані хочуть провести найбільшу в історії країни амністію для понад 20 тисяч людей

До 25-ї річниці ухвалення Конституції влада Таджикистану запропонувала на розгляд нижньої палати парламенту проєкт закону «Про амністію». Як повідомили в адміністрації президента країни 16 жовтня, всього планується амністувати понад 20 тисяч підозрюваних, обвинувачених, підсудних та засуджених.

Як очікується, під амністію потраплять передусім ті, хто вперше скоїв нетяжкі злочини або злочини через необережність. Серед тих, кого пропонується амністувати, також є жінки, які відсиділи за тяжкі злочини понад 12 років і деякі категорії літніх чоловіків (віком понад 70 років).

За роки незалежності в Таджикистані було оголошено 15 амністій. У 2016-му в країні були амністовані понад 12 тисяч людей.

Амністія відрізняється від помилування тим, що поширюється не на окремих осіб, а на цілі категорії засуджених.