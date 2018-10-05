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05 Жовтень 2018, Київ 17:12
Новини | Політика

Суд закрив справу проти блогера, учасника бойових дій на Донбасі Ананьєва

За даними Радіо Свобода, потерпілий не має претензій до Ананьєва

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Суд закрив справу проти відомого блогера, учасника бойових дій на Донбасі Валерія Ананьєва, затриманого, а потім випущеного під поручительство в Дніпрі перед презентацією його книги. Відповідне рішення ухвалив Новомосковський міськрайсуд Дніпропетровщини, підтвердили Радіо Свобода 5 жовтня в суді.

За даними Радіо Свобода, потерпілий не має претензій до Ананьєва.

На своїй сторінці у Facebook Валерій Ананьєв написав, що справа закрита судом, і назвав інцидент зі своїм затриманням «перформансом».

У вересні в Дніпрі прямо перед презентацією книги поліція затримала відомого блогера, учасника бойових дій на Донбасі Валерія Ананьєва для проведення слідчих дій у справі, відкритій за частиною 2 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Інцидент стався у січні 2016 року, бійця підозрювали в побитті людини. У квітні 2018 року у зв’язку з неявкою до органів досудового слідства його було оголошено у розшук. 7 червня 2018 року слідчий суддя Новомосковського міжрайонного суду виніс ухвалу на примусове затримання чоловіка для обрання йому міри запобіжного заходу.

Валерій Ананьєв
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Валерій Ананьєв народився у місті Первомайськ на Луганщині, пішов добровольцем у Збройні сили України. Служив у 25-й десантній бригаді ЗСУ п’ять років, з них два – в зоні бойових дійна Донбасі. Був важко поранений та контужений у боях під Слов’янськом. Весь час в зоні АТО вів відеоблог. У травні 2018 року анонсував вихід своєї дебютної книги «Сліди на дорозі», яка розповідає про війну на Донбасі. З вересня розпочався всеукраїнський тур автора на підтримку своєї книги.

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