У Нідерландах вшанували пам’ять Анни Франк, авторки відомого щоденника про злочини нацистів

Двоє колишніх однокласників Анни Франк, завдяки щоденнику якої, в тому числі, світ дізнався про звірства нацизму під час Другої світової війни, 12 червня вшанували пам’ять цієї єврейської дівчини у день, коли їй могло виповнитися 90 років.

89-річний Альберт Гомес де Мескіта і 90-річна Жаклін ван Маарсен приєдналися напередодні до групи студентів у Нідерландах під час відвідувин квартири в Амстердамі на площі Мерведеплейн, де мешкала Анна Франк із родиною.

12 червня 1942 року на своє 13-річчя Анна Франк отримала у подарунок щоденник, в якому і робила записи між 1942 і 1944 роками, перебуваючи у спеціально облаштованій схованці, перш ніж була заарештована і відправлена в нацистські концентраційні табори.

Анна померла у віці 15 років в концентраційному таборі Берген-Бельзен в Німеччині в 1945 році. До того вона була в Освенцимі, у Польщі.

Батько Анни Франк, Отто, був єдиним членом сім’ї, що пережив війну (помер у 1980 році – ред.), і пізніше опублікував щоденник Анни. Ці записи були перекладені у десятках країн світу. Щоденник Анни Франк, один з найбільш відомих і вражаючих документів про звірства фашизму, увійшов до числа 35 об’єктів, які складають реєстр «Пам’ять світу» Списку всесвітньої спадщини Організації ООН з освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Записи Анни Франк вважаються одними з найважливіших рукописів 20-го століття.