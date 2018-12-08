Телеканал «24» покаже спецпроект Радіо Свобода до дня боротьби з корупцією

9 грудня, в Міжнародний день боротьби із корупцією на телеканалі новин «24» о 19:30 відбудеться телевізійна прем’єра документального спецпроекту Радіо Свобода – «Війна з корупцією: початок».

Після Революції гідності українська влада оголосила війну корупції. Для цього з нуля почали створювати спеціалізований правоохоронний орган – Національне антикорупційне бюро. У його фокусі – корупційні злочини високопосадовців. НАБУ будували за новими для України правилами: керівництво обирали на відкритому конкурсі за участі громадськості, детективів тестували на детекторі брехні. Знімальна група Радіо Свобода задокументувала запуск роботи новоствореної інституції, перші розслідування Бюро щодо найвищих посадовців, спротив політичної еліти і саботаж суддів.​

За словами автора спецпроекту Сергія Андрушка, знімальна група спостерігала за НАБУ, починаючи з 2015 року, коли там працювала лише одна людина – його очільник Артем Ситник, і до кінця 2017 року. З кожним новим викриттям і затриманням НАБУ слідувала «відповідь» влади, на кожну активну дію детективів – протидія політичної еліти.

«Зовні це виглядало як зустріч двох різних світів або планет. Мешканців однієї планети обрали за новими вимогами й під пильним контролем. Мешканців іншої планети зміни в суспільстві не торкнулися і вони намагалися жити так, як і до Революції. І от коли дві планети почали зустрічатися одна із одною – з'ясувалося, що у них різні погляди на те, як боротьба із корупцією має виглядати насправді».

Створення Бюро стало лише початком боротьби «нової України» з великою політичною корупцією. Разом зі знімальною групою за подіями навколо НАБУ спостерігала вся країна. Міжнародний день боротьби з корупцією – привід нагадати, як саме це починалося, вважає Сергій Андрушко.



Прем'єра відбудеться 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, на телеканалі новин «24» о 19:30.

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Автор спецпроекту Сергій Андрушко, журналіст, документаліст, працює на Радіо Свобода з липня 2015-го, лауреат премії «Телетріумф» у номінації «Репортер» (2010), переможець конкурсів «Честь професії-2017» у номінації «Найкраще подання резонансного матеріалу» та Асоціації польських журналістів (SDP). За участю Сергія Андрушка як режисера зняті документальний альманах «Відкритий доступ», документальні фільми «Пост Майдан» і «ПротиДія».