Australian Open: Світоліна зіграє з Осакою в ніч на 23 січня

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вдруге в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу турніру серії «Великого шолому» Australian Open, найближчої ночі буде боротися за вихід у півфінал турніру з японкою Наомі Осакою.

Матч Світоліна – Осака відбудеться в австралійському Мельбурні в ніч на 23 січня за київським часом. Початок – близько 2-ї ночі.

Світоліна й Осака раніше грали одна проти одної п’ять разів: три перемоги на рахунку українки, двічі сильнішою була японська тенісистка.