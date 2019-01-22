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22 Січень 2019, Київ 13:52
Новини | Суспільство

Australian Open: Світоліна зіграє з Осакою в ніч на 23 січня

Матч Світоліна – Осака відбудеться в австралійському Мельбурні в ніч на 23 січня за київським часом

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Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вдруге в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу турніру серії «Великого шолому» Australian Open, найближчої ночі буде боротися за вихід у півфінал турніру з японкою Наомі Осакою.

Матч Світоліна – Осака відбудеться в австралійському Мельбурні в ніч на 23 січня за київським часом. Початок – близько 2-ї ночі.

Світоліна й Осака раніше грали одна проти одної п’ять разів: три перемоги на рахунку українки, двічі сильнішою була японська тенісистка.

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