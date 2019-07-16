У США святкують 50-річчя першого польоту людини на місяць.

Один із двох нині живих членів екіпажу корабля «Аполлон-11», 88-річний Майкл Коллінз прибув до Космічного центру імені Кеннеді й відвідав місце, звідки запускали ракету 16 липня 1969 року. Під час місії Коллінз не виходив на Місяць та залишався на космічному кораблі.

89-річний Едвін Юджин Олдрін, який також брав участь в експедиції на Місяць, був також запрошений на церемонію, однак не зміг приїхати.

Командир «Аполлона-11» Ніл Армстронґ був першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця. Це сталося 21 липня 1969 року. Космонавт помер у 2012-му, коли йому було 82 роки.