Арахамія здогадується, хто з депутатів зливає в телеграм інсайди «Слуги народу», але прізвища не називає

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія «знає, але не може сказати прізвища» депутата, який публікує внутрішньопартійну інформацію в «Телеграм-каналі» під псевдо «Темный рыцарь». Про це він заявив у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Я думаю, що я знаю, але не можу сказати, бо тоді вся інтрига навколо «Темного рыцаря» зруйнується, – пояснив Арахамія і додав: – Поки ми не можемо надати стовідсоткових доказів, це повинно бути внутрішнім розлідуванням».

На запитання журналістки Софії Середи, чи говорив він особисто про свої припущення з цим депутатом, голова фракції відповів, що «натякнув» йому про це.

Загалом Арахамія обіцяє надати у майбутньому «неспростовні докази», які викриють «Темного рыцаря».

При цьому він визнав, що частина інформації, яку публікує цей «Телеграм-канал», відповідає дійсності, хоча і є «суб'єктивною».

«Декілька разів він публікував інформацію, яка не для загального доступу. Я вважаю, що це некоректно з точки зору корпоративної етики. Була й інша історія. Ми надсилали перевірочні тексти в різні канали, для того, щоб побачити, де вони з'являться. Це спрацювало», – розповів Арахамія.

Водночас він заперечує і називає «фантазією» інформацію про те, що разом зі своїми заступниками без попереджень перевіряв телефони частини «слуг» з метою виявлення «Темного рыцаря».

За словами Арахамії, у разі викриття, депутат, який розповсюджує внутрішньопартійні інсайди, суворо покараний не буде.

«Поспілкуємося з ним. Виховна повинна бути якась бесіда. Ми ж нічого не можемо зробити з депутатом. Це депутат, – пояснив голова фракції «Слуга народу» та додав: – Я бачу, що у нього самі наміри нормальні. Просто сам шлях, яким він це робить, він не дуже етичний».

До образ, які «Темный рыцарь» неодноразово висловлював у своєму «Телеграм-каналі» на його адресу, Арахамія ставиться з розумінням: «Ображає просто для підтримання іміджу бунтаря. Він повинен ображати і таким чином набирає популярність».

«Телеграм-канал» «Темный рыцарь» з'явився 16 вересня 2019 року. За менш ніж два місяці існування він назбирав понад 11,5 тисяч підписників. В описі до нього йдеться, що він – про «найтемніші інсайди ЗЕ-команди».

Зокрема, тут публікується інформація про закриті з’їзди фракції, так звані «методички» для «слуг» чи, наприклад, про «агентів НАБУ» всердині партії (утім звинувачені «Темным рыцарем» у цьому депутати в коментарі Радіо Свобода заперечили свій зв'язок з антикорупційним бюро).

Окрім того, частина повідомлень каналу є критикою нинішнього керівництва фракції й безпосередньо Давида Арахамії.

Раніше «слуги народу» опинились у центрі скандалу через ще один «Телеграм-канал» – «Джокер».