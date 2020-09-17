«Все було правильно і красиво» – Арахамія про присутність депутатів на футбольному матчі в умовах карантину

Голова фракції партії «Слуга народу» ​Давид Арахамія підтвердив Радіо Свобода, що був разом із низкою інших народних депутатів на НСК «Олімпійсь​кий» у Києві 15 вересня, коли за порожніх трибун грали матч київське «Динамо» та «​АЗ» (Алкмaар) із Нідерландів.

За словами депутата, він пішов на матч, бо отримав запрошення від УЄФА.

«​УЄФА надала десять запрошень. В них дуже жорстка штука. Вони найняли свою лабораторію. За один день до гри всі мали приїхати і здати тест (на коронавірус – ​ред.) Це офіційно. Здаєте тест, обробляєте антисептиками всі кінцівки, режим носіння маски. І ще одне правило: післязавтра треба здати ще раз тест. Було все правильно і красиво»​, –​ сказав Арахамія Радіо Свобода.

За день до матчу, 14 вересня, Київ потрапив до так званої «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, що означає низку обмежень на проведення масових заходів. У випадку футбольного матчу, дозволяється присутність гравців, тренерського штабу, суддівської бригади, представників організатора змагань, акредитованих ЗМІ. Глядачів на трибуни не допускають.

«​Матч проводиться без глядачів. Вхід на стадіон буде закрито»​, – повідомлялося на сайті НСК «Олімпійський».

Проте, як виявилося згодом, частина народних депутатів таки зуміла потрапити на трибуни. Фото депутатів у VIP-зоні виклав у мережу журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Давида Арахамії на світлині, яку опублікував Михайло Ткач, не було видно, проте інших депутатів вдалося ідентифікувати. Зокрема, це:

Юрій Арістов, «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань бюджету;

Владлен Неклюдов, «Слуга народу», голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури у комітеті з питань правоохоронної діяльності;

Михайло Радуцький, «Слуга народу», голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

Андрій Кожем’якін, ВО «Батьківщина»;

Олександр Пузанов, «Опозиційна платформа – За життя»;

Сергій Льовочкін, «Опозиційна платформа – За життя»;

Григопій Суркіс, «Опозиційна платформа – За життя». Щоправда, Суркіс також є почесним членом УЄФА.

За словами Давида Арахамії, присутність депутатів на трибунах не була порушенням.

«​Я не вважаю, що це порушення. Бо було правило. Десять людей з боку України і десять з боку Нідерландів»​, –​ сказав Арахамія.

Ще один депутат-увболівальник Михайло Радуцький повідомив Радіо Свобода, що на матчі він був «​по роботі»​.

«​Я був там як член Федерації футболу України з медицини. Це було обов’язково (бути там – ред.), бо є COVID-19, і є заборона на відвідування матчів і дотримання карантинних заходів. Я був по роботі, а чому були колеги, запитайте в колег»​, – сказав Радуцький.

«Слуги народу» Владлен Неклюдов та Юрій Арістов не змогли пояснити, як вони опинилися на стадіоні та хто саме їх запросив. Григорій Суркіс, на запитання Радіо Свобода, про те, що саме під час карантину депутати робили на стадіоні, відповів, що «вони дивилися на те, що відбувалося на футбольному полі»​.