Україна стала лідером у міжнародному рейтингу доступу до архівів КДБ

Інститут розвитку свободи інформації (IDFI) поставив Україну на перше місце в міжнародному рейтингу доступу до архівів Комітету державної безпеки СРСР. Рейтинг розміщений на платформі Open-Archives.org.

Загальний результат України склав 70,11%. Оцінку визначали на основі п’ятьох категорій, такими є: закони щодо діяльності державних архівів, архівні послуги, читальні зали (послуги та процедури для дослідників), веб-сайти (архівні, віддалені онлайн-сервіси) та інші закони, що стосуються архівів.

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21 травня 2015 року набув чинності закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», відповідно до якого запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті.

Open-Archives.org – це онлайн-платформа, яка пропонує інтерактивний рейтинг архівної відкритості з пострадянських країн.