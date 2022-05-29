В окупованому Криму на вісім та п’ять діб заарештували адвокатів Айдера Азаматова та Еміне Авамільову

В окупованому Криму російський суд заарештував на вісім діб адвоката Айдера Азаматова та на п’ять діб – адвокатку Еміне Авамільову. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Їх звинуватили в «організації масового одночасного перебування людей у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку» (частина 1 статті 20.2.2 КоАП) 25 жовтня 2021 року під час захисту свого колеги Едема Семедляєва біля будівлі відділення поліції.

Адвокатів Айдера Азаматова та Еміне Авамільову затримали 26 травня, коли вони прибули до суду для захисту іншого адвоката Назима Шейхмамбетова, якого згодом заарештували на вісім діб.

Шейхмамбетова затримали 26 травня. За даними українського видання «Ґрати», його звинуватили в «порушенні громадського порядку» 25 жовтня 2021 року, коли біля відділення поліції зібралися десятки людей, щоб підтримати тодішнього адвоката Едема Семедляєва та інших кримчан. Підконтрольні Кремлю поліція та суд вирішили, що натовп уночі заважав руху та перехожим біля відділення поліції.

Загалом із 26 травня в окупованому Росією українському Сімферополі затримали чотирьох адвокатів. Спочатку затримали адвоката Едема Семедляєва, якого звинуватили в «дискредитації» російської армії за публікацію у фейсбуці представника громадського руху «Вільний Ідель-Урал» Рафіса Кашапова: він тегнув Семедляєва у своєму пості, де, як повідомляє видання, йшлося про «злочини російської армії в Україні» та створення партизанських загонів проти «злочинного режиму Путіна». Суд того ж дня оштрафував адвоката на 75 тисяч рублів. Його захищав Шейхмамбетов.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною та засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».