Генеральний прокурор: за кордоном накладений арешт на понад 500 млн доларів колишніх посадовців

За кордоном накладений арешт на понад 500 мільйонів доларів колишніх українських посадовців, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Верховній Раді.

«Завдяки злагодженій роботі Офісу генерального прокурора в рамках міжнародного співробітництва в іноземних юрисдикціях накладений арешт на кошти колишніх високопосадовців та їхнього оточення в сумі 519 мільйонів доларів США та 4 мільйонів євро. Ми вживаємо всіх можливих заходів для повернення вказаних коштів в Україну», – заявила Венедіктова.

Колишній президент України Віктор Янукович разом з частиною свого оточення залишив країну після подій Євромайдану взимку 2014 року.

У травні 2017 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що за часів Януковича Україні була завдана шкода у понад 40 мільярдів доларів.

У часи свого президентства Янукович стверджував, що найбільша корупція була в середньому й нижчому ланцюзі управління країною. Він запевняв, що його команда бореться з корупцією.